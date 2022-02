Bund und Länder machen Weg frei für mehr Zuschauer beim Sport

Der Beschluss des Bund-Ländertreffens sieht ab dem 4. März überregionale Großveranstaltungen im Freien mit bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei einer Auslastung von maximal 75 Prozent der Gesamtkapazität vor. In Hallen dürfen maximal 6.000 Zuschauer bei höchstens 60 Prozent Auslastung eingelassen werden. Die ab Anfang März bundesweit geltende Zuschauerzahl in den Stadien entspricht den Vorgaben, die Ministerpräsident Markus Söder für Bayern in Aussicht gestellt hatte.

Komplett gefüllte Stadien ab 20. März möglich

Ab dem 20. März sollen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus fallen. Das gilt - allerdings weiterhin abhängig von der Pandemielage - auch für die Beschränkungen bei der Zulassung von Zuschauern. Eine der ersten großen Sportveranstaltungen vor womöglich vollen Rängen ist das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 26. März in Sinsheim gegen Israel.

Einschränkungen damit hinfällig

Zuletzt waren nach einer Entscheidung der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien im Außenbereich grundsätzlich wieder bis zu 10.000 Zuschauer erlaubt. In manchen Stadien der Fußball-Bundesliga waren es nach darüber hinaus wirksamen Genehmigungen in den jeweiligen Ländern auch schon wieder 15 000 Fans.