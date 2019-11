Buddys, Buddhas, Bessermacher - das Klinsmann-Missverständnis

Böse Pleiten in Wolfsburg und Barcelona

Denn die Mannschaft performte nicht. Da half es auch nichts, dass Klinsmann eine Reihe von Co-Trainern und Assistenten um sich scharte, die es in dieser Zahl noch nie in der Bundesliga gegeben hatte. In der Bundesliga drohte das Team, den abonnierten Champions-League-Platz zu verpassen. Das 1:5 beim VfL Wolfsburg war der sportliche Tiefpunkt. In der Königsklasse lief es zunächst etwas besser, bis es am 8. April 2009 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona eine 0:4-Abreibung gab. Auch im DFB-Pokal war im Viertelfinale bei Bayer Leverkusen (2:4) Endstation.