Buchvorstellung: Philipp Lahm mischt sich ein

Lahm über Coming-Outs von Profis: "Es lauern Gefahren"

Auch in gesellschaftliche Themen mischt sich Lahm in seinem neuen Buch ein. So rät er homosexuellen Fußballprofis von einem öffentlichen Coming-out vor Karriereende ab: "Gegenwärtig scheinen mir die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davonzukommen", schreibt der Weltmeister-Kapitän von 2014. Bei der Buchpräsentatiuon ergänzte er: "Ich würde es mir wünschen, wenn sich jemand outet. Aber ich warne, es lauern Gefahren."

Magath-Kritik relativiert

Für Aufmerksamkeit sorgt auch seine Kritik an seinem Ex-Trainer Felix Magath, die er bei der Buchpräsentation freilich etwas relativierte: "Felix Magath war ein exzellenter Trainer, weil er selbst gespielt hat und genau wusste, wer wie gut ist." Im Buch klingt das etwas schärfer. Dort schreibt Lahm: "Ob er eine Spielidee hatte, ist schwer zu sagen (...) Er hat jedenfalls größten Wert auf die körperliche Leistungsfähigkeit seiner Spieler gelegt, dabei aber auch den Eindruck erweckt, dass er durch die Härte seiner Trainingsmethoden nicht zuletzt Macht demonstrieren wollte, um auf diese Weise Kontrolle auszuüben."