Buchtipp: "Marek Mintál – Wie Fußball Menschen berührt"

Auf die Frage, ob er Zeit hätte für ein Interview über das über ihn erschienene Buch, sagt Marek Mintál gerne zu. Ganz einfach, weil er es "wunderbar" findet, dass der ehemalige Sportchef der Nürnberger Nachrichten, mit dem ihn eine fast 20-jährige respektvolle, freundschaftliche Beziehung verbindet, ein Buch über sein Leben und seine Karriere beim 1. FC Nürnberg geschrieben hat. Das Buch von Hans Böller rundet für ihn sozusagen seine Fußballer-Karriere beim Club ab.

Ein ganz normales Fußballerleben – Danke schön!

Für den Autoren ist das Buch eine Liebeserklärung an den "eigentlichen" Fußball, wie ihn viele lieben, und an einen Mann, der für ihn eine typische Fußballer-Karriere durchlief und dabei, was vielleicht das Außergewöhnliche ist, immer normal geblieben ist.

"Dieses Buch ist keine klassische Biografie, es ist noch nicht einmal ein klassisches Fußballbuch. Am ehesten ist es der Versuch von der Freude am Fußballspiel zu erzählen, von der Freude am Spielen, wie sie Marek Mintál vorlebte. Man kann es – deshalb auch als Dankeschön an Marek Mintál lesen, der so vielen Menschen so viel Freude gemacht hat." Hans Böller, im Vorwort von "Marek Mintál – Wie Fußball die Menschen berührt."

Es soll keine Heldengeschichte sein, nicht weil der mittlerweile 44-jährige Marek Mintál nicht das Potenzial dazu hätte. Nein, vielmehr weil der Slowake sich selbst nicht so sieht. Mareks Eltern Maria und Anton, mussten hart und viel arbeiten, seine Familie – die ihm viel bedeutet – war nicht auf Rosen gebettet und er ist immer bodenständig geblieben.

Marek Mintál Schweißer

Hans Böller hat für dieses Buch auf seine Aufzeichnungen, sein in den mehr als 20 Jahren Sportredaktion angesammeltes Wissen, viele Interviews mit Mitspielern wie Andi Wolf, Javier Pinola und Rafael Schäfer oder Trainer wie Wolfgang Wolf und Hans Meyer und spezielle Recherche zurückgegriffen. Ihm selbst neu war zum Beispiel, dass Marek Mintál eine Schweißerlehre gemacht hatte und in dem Beruf auch gearbeitet hat. Vielleicht ist auch das ein weiterer Grund dafür, dass er weiß, was es für ein Glück sein kann, als Fußballer sein Geld verdienen zu können.

Demut, Dankbarkeit und viel Arbeit

Immer wieder ist es im Buch zu lesen und immer wieder sagt es Mintál: Er ist dankbar für das, was er durch den Fußball erleben konnte, darunter die Spiele mit der slowakischen Nationalmannschaft, die Möglichkeit im Ausland zu spielen, die Erfolge als Torschützenkönig in der Slowakei und in Deutschland, die Aufstiege, den Gewinn des DFB-Pokals 2007. Und nach seiner Zeit als aktiver Profi der Start in seine Trainerkarriere oder der Einsatz als Co-Trainer bei der gelungenen Relegation gegen Ingolstadt im vergangenen Jahr. Der Slowake betont immer wieder, dass er eine "geile Zeit mit all den Menschen im Verein hatte", für die er einfach dankbar ist. Noch heute sind Spieler aus der Pokalsieger-Mannschaft Freunde von ihm. Aber genauso wie die Erfolge gehören für ihn als Sportler auch die negativen Seiten des Sports zu seiner Zeit in Nürnberg: Niederlagen, Verletzungen und auch Abstiege.