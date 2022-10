"Brutal wichtige Phase" beim 1. FC Nürnberg

Weinzierl hat in dieser Saison ein wiederkehrende Muster beim Club ausgemacht. "Oh Mann, schon wieder", würden seine Spieler nach Gegentoren denken. "Das darf aber nicht passieren, das bringt einen aus dem Konzept", so der neue Trainer der Franken.

Weinzierls Rat an die Mannschaft: "Rückschläge akzeptieren, wenn sie kommen". Die Mannschaft sei in "einer schwierigen Gesamtgemengelage und auch unzufrieden", stellte der 47-Jährige fest. Fehlende Erfolgserlebnisse und Druck von den Rängen runden dieses Bild ab. "Das macht die Spieler nachdenklich und vielleicht in einer Situation, wie sie aktuell ist, noch mehr".

Negativerlebnisse Abhaken - Punkte einfahren

Damit es besser wird, müssen jetzt schnell Punkte her. "Ich sehe den Ist-Zustand. Ich sehe, dass wir eine brutal wichtige Phase bis Weihnachten haben", sagte Weinzierl. Allerdings warten nun selbstbewusste Düsseldorfer. "Sie haben eine Selbstsicherheit zuhause, gute Fans und eine gute Stimmung, die sie aktuell trägt", bescheinigte Weinzierl der Fortuna, die zuhause ungeschlagen ist und vier von fünf Partien gewonnen hat.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune trete "mit einer Leichtigkeit" auf und verfüge auch über einen erfolgreichen Angreifer. "Sie haben vorne mit (Dawid) Kownacki einen Stürmer, der trifft, der Selbstvertrauen hat und von dem leben sie", befand Weinzierl.

Weinzierl befürchtet Ausfall von Duman

Unterstützung aus dem Mittelfeld für den eigenen Sturm kann jemand wie Taylan Duman leisten. Weinzierl befürchtet aber einen erneuten Ausfall des Mittelfeldspielers. "Er ist beim Arzt, er wird untersucht, er ist wieder mit Problemen am Sprunggelenk unterwegs", berichtete Weinzierl.

Duman hatte nach wochenlanger Pause gegen Kiel in der zweiten Halbzeit sein Comeback gegeben. Weinzierl zufolge war dem 25-Jährigen aber in einer unglücklichen Aktion ein Spieler auf das Bein gefallen. "Jetzt ist es in der Abklärung", so der Club-Coach weiter.

Weinzierl hofft, dass sich seine Spieler schnell für ihren Aufwand belohnen. Dann werde auch die "Psyche stabile", sagte er. Im Training jedenfalls seien seine "Jungs engagiert, es sieht auch ordentlich aus, es gilt aber eben am Samstag um 13.00 Uhr."