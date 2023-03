"Brutal emotional" - Frenzel verabschiedet sich aus dem Weltcup

Beim letzten Weltcup seiner Karriere ließ es Eric Frenzel ruhig angehen. Schon beim Sprung merkte man dem Mann, der über Jahre die Nordische Kombination dominiert hatte, dass es heute nicht darum geht, es noch einmal allen zu beweisen. Es ging darum, sich zu verabschieden. Und so landete der Wahl-Oberpfälzer schon nach 105 Metern und fuhr lächelnd in den Auslauf, bedankte sich mit einer Verbeugung und dann kullerte eine erste Träne seine Wange herunter.

"Brutal emotional" - Frenzels Vater gibt das Startsignal

Das Startsignal hatte Frenzels Vater gegeben, der für den letzten Sprung seines Sohnes in die Trainerbox durfte. Es war ein besonderer Moment für den Weltklasse-Athleten: "Ich weiß gerade selber nicht, wo ich hin soll mit meinen Gefühlen. Es ist brutal emotional. Viele der Kollegen haben oben abgeklatscht. Von meinem eigenen Papa abgewunken zu werden - meinem ersten Trainer - es ist sehr, sehr schön gerade", sagte Frenzel im ZDF-Interview. "Ich habe es versucht, zu genießen. So nervös war ich schon lange nicht mehr."

17 Jahre, 312 Starts in Weltcup, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, 108-mal auf dem Podium, 53-mal ganz oben. Eric Frenzel dominierte die Nordische Kombination zeitweise nach Belieben. Durch seine fünf Gesamtweltcupsiege und seine sieben Weltmeistertitel und drei olympischen Goldmedaillen verdiente er sich den Spitznamen "König der Kombinierer".

Spalier für Frenzel im Ziel

So wundert es auch nicht, dass sein legitimer Nachfolger, der Norweger Jarl Magnus Riiber, die Chance nutzte, Frenzel noch einmal auf Händen durch das Stadion zu tragen: "Für mich war er immer mein Held. Als ich jung war, habe ich immer auf ihn geschaut. Jetzt mit ihm seine letzten Wettkämpfe zu bestreiten, ist ein besonderes Gefühl", sagte Riiber im ZDF.

An der Loipe warteten nicht zur zahlreiche Fanclubs sondern auch viel Familie und Freunde. Dort lief er seine letzten 10 Kilometer und bekam kurz vor Schluss ein rot-gelbes Trikot überreicht auf dem zahlreiche Unterschriften und der Schriftzug "Thank you Eric" stand. Im Ziel wurde er von einem Spalier der anderen Athleten und einer Sektdusche empfangen. "Es war mega. Ich bin überglücklich, eine solche Ehre mit diesem Spalier empfangen zu werden, erleben zu dürfen."

Nachfolge für Bundestrainer Weinbuch?

Auch für Bundestrainer Hermann Weinbuch war es der letzte Wettkampf nach 27 Jahren. Bei seinem Abschied trug er ein T-Shirt mit einem Foto Frenzel mit dem Schriftzug GOAT die Abkürzung für greatest of all time - der Größte aller Zeiten. Sein Wunsch für Frenzels Zukunft: "Wenn man ihn als Trainer gewinnen könnte, wäre das ein Riesen-Gewinn für die Nordische Kombination in Deutschland."

Auch Frenzel scheint diesem Gedanken nicht ablehnend gegenüber zu stehen. In Blickpunkt Sport hatte er vor einer Woche noch gesagt: "Ich habe immer gesagt, dass ich der Nordischen Kombination immer liebend gerne treu bleiben möchte und meine Erfahrungen weitergeben will. Ob das für mich in kommender Zeit etwas wird, kann ich aber im Moment nicht sagen. Aber da werden wir in jedem Fall Gespräche weiter führen."