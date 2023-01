"Brutal": Die DSV-Slalomfahrerinnen im Aufschwung

Es war ein Abend, den man sich im DSV-Lager schon längst wieder einmal gewünscht hatte. Beim Slalom in Flachau holte das deutsche Team gleich drei Top-Ten-Platzierungen. Lena Dürr fuhr auf Rang drei, die Plätze acht und neun sicherten sich Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und die erst 19-jährige Emma Aicher. Für Hilzinger und Aicher ist es das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere.

Fast 13 Jahre ist es her, dass die deutschen Fahrerinnen einen Weltcup mit so einem Top-Ergebnis beendeten. Zuletzt gelang das im März 2010 beim Slalom von Garmisch-Partenkirchen, ein paar Monate später noch einmal beim Riesenslalom am Semmering. Maria Höfl-Riesch stand dabei je zweimal auf dem Podest. Seit ihrem Rücktritt 2014 konnte nur Viktoria Rebensburg an die deutschen Erfolge anknüpfen. Doch seit auch sie ihre Karriere 2020 beendete, spielte das DSV-Team lange nur eine untergeordnete Rolle im Ski-Zirkus.

Olympiasieger Markus Wasmeier warnte den DSV schon unmittelbar nach dem Rücktritt von Höfl-Riesch vor einem Leistungsabfall. Es sei "alles nur um Maria Riesch gegangen", sagte der Doppel-Olympiasieger. Dabei sei die Mannschaft vergessen worden. "Das müssen wir büßen."

Ski-WM 2021: Keine deutsche Favoritin

Bei der Ski-WM 2021 nominierte der DSV mit Kira Weidle, Andrea Filser und Lena Dürr das kleinste Frauenaufgebot in der Nachkriegsgeschichte der Alpinen-WM. Dass die Starnbergerin Kira Weidle Silber in der Abfahrt gewann, dürfte für jeden eine Überraschung gewesen sein. Denn zum Favoritenkreis gehörte keine der deutschen Fahrerinnen.