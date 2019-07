Brüssel ist bereit für den Start der Tour de France

Vor dem Start in die 106. Tour de France mit dem Grand Départ in Brüssel befindet sich Belgien in einem kollektiven Radsport-Rausch. 75.000 Fans waren am Donnerstag schon zur Teampräsentation am Grand Place in der Innenstadt auf den Beinen. Am Tag vor dem Beginn des Rennens sind an der Strecke nur noch wenige Arbeiten zu verrichten.

Erinnerung an die Rad-Legende Mercks

50 Jahre nach dem ersten Tour-de-France-Titel von Eddy Mercks startet das größte Radrennen der Welt an diesem Samstag in Brüssel. Der Beginn der 194,5 Kilometer langen Flachetappe, die von Brüssel über die Mauer von Geraardsbergen und Chaleroi zurück in die belgische Hauptstadt führt, ist für 12.00 Uhr angesetzt.