Brose Bamberg: Vorbereitung mit vielen neuen Gesichtern

Er könnte das neue Gesicht der Bamberger werden: Justin Wright-Foreman, ein Shooter mit NBA-Erfahrung bei den Utah Jazz. Im Testspiel gegen Würzburg machte der 24-jährige US-Amerikaner 26 Punkte. Ein Mann mit viel Selbstvertrauen: "Wir werden ein harter Gegner sein, ein aufregendes Team, wir werden elektrisieren, und in jedem Spiel 110 Prozent geben," sagte Wright Foreman.

Erstes Ziel: Qualifikation für Champions League

Die Fans werden sich an viele neue Gesichter gewöhnen müssen. Einer von nur zwei verbliebenen Spielern der Vorsaison ist Patrick Heckmann. Er weiß, was von der neu zusammengestellten Mannschaft erwartet wird: "Wir wissen alle, dass die Champions-League-Quali ein Must ein. Das ist unser erstes Ziel. Was dann noch kommt - schauen wir mal."

Das Testspiel verloren die Oberfranken übrigens mit 72:90. Wegen Verletzungen und der EM war der Kader auf acht Spieler dezimiert. "Man muss auch bedenken: wir waren nur zu acht. Wenn die verletzten Spieler wieder zurückkommen, dann sehe ich uns auf einem guten Weg", sagte Heckmann nach der Partie.