Brose Bamberg verpflichtet Norense Odiase

Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat seinen Kader für die kommende Saison komplett beisammen. Wie der Verein mitteilt, ist der US-Amerikaner Norense Odiase für ein Jahr verpflichtet worden.

Norense Odiase: Centerspieler mit vielen Stärken

Der 24 Jahre alte Centerspieler ist 2,03 Meter groß, 113 Kilogramm schwer und kommt aus der G-League von den Northern Arizona Suns, dem Farmteam des NBA-Klubs Phoenix Suns. In Bamberg möchte Norense Odiase seine Leistungen weiter steigern.

"Brose ist bekannt dafür, dass sie Spieler weiterentwickeln und auf das nächste Level bringen. Das spornt auch mich an. Ich will Tag für Tag besser werden, möchte mich zum Anführer entwickeln und meine Teamkollegen zur Höchstleistung pushen." Norense Odiase, Basketballspieler

Trainer Johann Roijakkers freut sich auf den Neuzugang: "Wenn man ihn verpflichtet, weiß man, dass man Defense und Rebounding bekommt. Er ist ein Spieler, der immer fürs Team, nie nur für seine Stats spielt. Das ist enorm wichtig."

Brose-Neuzugang glänzt mit starker Rebound- und Trefferquote

Seine Basketballausbildung erhielt Norense Odiase an der North Crowley Highschool in Fort Worth, Texas. 2014 kam Odiense an die Texas Tech University, dort arbeitete der Sohn eines Apothekers und einer Krankenschwester an seinem Gesamtpaket und zog in seinem letzten Jahr sogar ins Finale der NCAA (National Collegiate Athletic Association) ein. 2019 erzielte Odiase bei der Eurobasket Summer League in Chicago im Schnitt 12,7 Punkte, sechs Rebounds und einen Block. In der vergangenen Saison standen nach 35 Spielen durchschnittlich 5,5 Punkte, 7,1 Rebounds und eine Feldwurfquote von 55,9 Prozent in seiner Statistik.