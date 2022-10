Brose Bamberg: Trainer entschuldigt sich für die Leistung

Der einstige Basketball-Serienmeister Brose Bamberg ist vorläufig am sportlichen Tiefpunkt angekommen. Nach der 78:81-Niederlage der Oberfranken gegen den Kosovo-Vertreter Golden Eagle Ylli bat Trainer Oren Amiel öffentlich um Verzeihung: "Es war ein peinlicher Auftritt und ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Das ist nicht das, was wir ihnen zeigen wollen. So ein Spiel haben sie nicht verdient", sagte der Coach.

"Harte Nacht" für Fans und Mannschaft

Amiel setzte nach der Pleite vor eigenem Publikum zu einer Art Generalkritik an. "Wir spielen nicht gut, sind nicht mal ansatzweise auf dem Level, auf dem wir sein müssten, das jeder von uns erwartet. Es ist jetzt keine Zeit für Selbstmitleid, aber wir müssen schnellstmöglich sehen, wie sich jeder Einzelne von uns verbessern kann." Es werde eine "harte Nacht" für ihn, das Team, die Fans, "für uns alle".

Auch in der Bundesliga läuft es für das frühere Spitzenteam schlecht, Bamberg hat alle vier Saisonspiele verloren. Die Fans laufen davon, die früher regelmäßig ausverkaufte Brose Arena ist in dieser Saison oftmals nur spärlich gefüllt. Am Freitagabend ist mit den Hamburg Towers ein weiterer starker Gegner zu Gast (Ausschnitte am Samstag ab 17.15 Uhr in Blickpunkt Sport). Es droht die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel.