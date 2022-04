Brose Bamberg: Playoffs nach Robinsons Wunderwurf greifbar

Brose Bamberg hat am 30. Spieltag der Basketball Bundesliga gegen die BG Göttingen mit 88:87 gewonnen und verbleibt damit im Rennen um die Playoffplätze.

Vor 3.134 Zuschauern war die Partie 70 Sekunden vor Schluss beim Stand von 84:77 eigentlich schon entschieden, doch die Gäste kamen zurück und gingen ihrerseits 6,5 Sekunden vor dem Ende mit drei Punkten in Führung: 84:87.

Es folgte ein Wahnsinnsdreier von Justin Robinson, bei dessen Ausführung er zusätzlich gefoult wurde. Er traf mit 2,5 Sekunden Restspielzeit den fälligen Freiwurf und sicherte seinem Team somit einen spektakulären und wichtigen Sieg im Kampf um die Postseason.

Cheftrainer Amiel sieht das Spiel als Weckruf

"Manchmal benötigt man einfach Glück", sagte Bambergs Cheftrainer Oren Amiel. "Eigentlich hatten wir das Spiel im Sack, lagen mit sechs Punkten vorne bei noch einer Minute Spielzeit. Dann haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Das Spiel muss uns eine Warnung sein. Was uns nach wie vor fehlt ist Konstanz. Daran müssen wir weiter arbeiten."

Bester Bamberger Werfer war Omar Prewitt mit 21 Punkten, Chris Dowe schrammte mit 16 Zählern und acht Rebounds nur knapp an einem Double-Double vorbei.

Platz zehn macht Hoffnung auf Playoffs

Mit dem Sieg belegen die Bamberger nun den zehnten Platz in der BBL und machen sich wieder Hoffnung auf eine Teilnahme an den Playoffs. Der Rückstand auf den ersten Play-off-Platz beträgt vier Punkte. Am Sonntag (17.04.22) ist der Tabellenfünfte aus Ulm zu Gast in Bamberg.