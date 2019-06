Brose Bamberg holt US-amerikanischen Aufbauspieler Lee

Lee ist der erste Ausländer im neuen Kader von Coach Roel Moors, der ebenfalls von dem belgischen Verein zu den Bambergern gewechselt war. Beide wurden in der letzten Saison gemeinsam Pokalsieger und sicherten sich den dritten Platz der Basketball Champions League. Für seine Leistung wurde Lee zum wertvollsten Spieler der belgischen Liga gewählt.

Collegezeit bei Illinois State

Lee ist Linkshänder und hat seine Stärken als Passgeber im Zug zum Korb und in der Balleroberung. Zudem bringt er einen soliden Wurf mit – auch jenseits der Dreierlinie. Nach seiner Collegezeit bei Illinois State wechselte er 2017 aus den USA nach Belgien. Dort erzielte er in der letzten Spielzeit in der belgischen Liga durchschnittlich 11,5 Punkte, gab 5,3 Assists und „klaute“ seinen Gegenspielern 1,6 Mal den Ball.