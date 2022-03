Starker Endspurt: Brose Bamberg gewinnt gegen Crailsheim

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat am Dienstagabend sein Nachholspiel gegen Hakro Merlins Crailsheim mit 91:81 gewonnen. Für die Bamberger war es der dritte Sieg in Folge. Die Partie gestaltete sich lange Zeit ausgeglichen. Erst gegen Ende konnten sich die Oberfranken mit zeitweise bis zu 15 Punkten Vorsprung absetzen.

2.600 Zuschauer in der Bamberger Brose-Arena

Mehr als 2.600 Zuschauer verfolgten die Partie in der Bamberger Brose-Arena. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Bamberger waren Omar Prewitt und Akil Mitchell mit je 16 Punkten. In der Tabelle belegt Bamberg nun den 10. Platz und trifft am Sonntag ab 15 Uhr zuhause auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Nach dem Sieg gegen Crailsheim hofft Bamberg weiter auf eine Teilnahme an den Playoffs.

Medi Bayreuth vor Spiel gegen Alba Berlin

Die zweite oberfränkische Mannschaft, Medi Bayreuth, muss am Montagabend beim Tabellenfünften, Alba Berlin, antreten. In der Basketball-Bundesliga (BBL) stehen die Bayreuther derzeit auf Platz 11.

Erst am vergangenen Wochenende waren die beiden oberfränkischen Rivalen direkt aufeinander getroffen. Brose Bamberg entschied die Partie gegen Medi Bayreuth mit 84:71 für sich.