Artikel mit Audio-Inhalten

> Sport > Brose Bamberg gerettet: Neuer Gesellschafter gefunden

Brose Bamberg gerettet: Neuer Gesellschafter gefunden

Die Zitterpartie in Bamberg hat nun ein Ende: Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat einen neuen Gesellschafter, die Schraner-Group mit Hauptsitz in Erlangen. Nun könne der Verein wieder in die Zukunft blicken, heißt es.