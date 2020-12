Brose Bamberg gegen FC Bayern: Wiedersehen mit dem Meister-Coach

Vier Tage nach dem Erreichen der Zwischenrunde der Champions-League trifft Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf den FC Bayern. Die Oberfranken sind seit zwei Ligaspielen in Folge ungeschlagen, die Münchner hingegen verloren beim 95:100 in Oldenburg zuletzt ihr erstes Ligaspiel in der laufenden Saison.

Andrea Trinchieri: Früher Brose Bamberg, jetzt FC Bayern

Der Tabellenachte aus Bamberg trifft am Sonntag (26.12.20, 20.30 Uhr) im Audi Dome auch auf seinen ehemaligen Coach Andrea Trinchieri, der seit Mitte Juli auf der Trainerbank der Bayern sitzt. Der Italiener, der zwischenzeitlich bei Partizan Belgrad unter Vertrag gestanden hatte, holte zwischen 2014 und 2018 drei deutsche Meisterschaften mit den Bambergern.

Basketball-Bundesliga nach Partien auf Europäischer Bühne

Beide Teams standen zuletzt in europäischen Wettbewerben auf dem Parkett: Während Brose nach dem 76:70 beim türkischen Vertreter Pinar Karsiyaka und dem damit vierten Sieg weiterhin Tabellenführer der Gruppe F ist, verloren die Münchner in Litauen in den Schlusssekunden das Euro-League-Duell bei Zalgiris Kaunas mit 73:74.

Für den FC Bayern ist die Partie gegen Brose das letzte Spiel des Jahres, die Bamberger empfangen am Mittwoch (30.12.20, 20.30 Uhr) Medi Bayreuth zum Oberfranken-Derby.