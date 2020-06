Brose Bamberg fliegt im Viertelfinale aus dem Meisterturnier

Oldenburg trifft im Halbfinale voraussichtlich auf Alba Berlin

Im Halbfinale treffen die Oldenburger wie schon im Vorjahr voraussichtlich auf Pokalsieger Alba Berlin, der am Samstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) ein 93:68 aus dem Hinspiel gegen die BG Göttingen verteidigt. Titelverteidiger und Gastgeber Bayern München war bereits am Freitag im Viertelfinale überraschend an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert.