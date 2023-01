Brose Bamberg feiert 50 Jahre Aufstieg und Sieg gegen Oldenburg

In der Basketball Bundesliga hat Brose Bamberg am Samstag mit 89:78 gegen die EWE Baskets Oldenburg gewonnen. Vor 4.073 Zuschauern bauten die Oberfranken ihre Serie in der BBL auf drei Siege in Folge aus. Im Zuge der Partie wurde mit zweijähriger Verspätung das Jubiläum "50 Jahre Aufstieg" gefeiert, das wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war.

Brose Bamberg mit sechs Siegen aus 13 Spielen

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel ging Bamberg Ende des ersten Abschnitts in Führung und gab diese dann im kompletten Spielverlauf nicht mehr ab. Bester Werfer der Partie war Oldenburgs Alen Pjanic mit 18 Punkten, gefolgt von Bambergs Patrick Miller. Mit sechs Siegen aus 14 Spielen steht Brose Bamberg aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Nachdem sich die Bamberger vor Kurzem noch mitten im Abstiegskampf befanden, können sie nun vorsichtig nach oben schielen. Alle Teams bis zum Siebtplatzierten haben, bei teilweise weniger absolvierten Spielen, auch nur sechs Siege auf dem Konto.

"50 Jahre Aufstieg": Fans zeigen Choreografie

Bereits vor Spielbeginn gab es Grund zur Freude: Die Bamberg-Fans "Sektion Südblock" zeigten eine Choreografie zu Ehren des Bamberger Basketball-Teams, das 1970 erstmals in die Bundesliga aufstieg. Sieben Spieler der damaligen Mannschaft waren in der Halle, nachdem sie sich am Nachmittag in das Goldene Buch der Stadt Bamberg eingetragen hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Ehrung "50 Jahre Aufstieg", die eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, verschoben worden.