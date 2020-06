Basketball-Bundesligist Bamberg trennt sich von Roel Moors

Das teilte der Klub am Dienstag (23.06.2020) mit. Moors war vor Beginn der nun beendeten Saison vom belgischen Klub Antwerp Giants zu Brose gekommen. Gemeinsam mit Roel Moors wird auch Assistenztrainer Thomas Crab den Klub verlassen.

"Im Vordergrund der Arbeit des Trainerteams steht immer die Weiterentwicklung der Mannschaft. Leider verlief diese in der abgelaufenen Saison nicht so, wie wir sie uns erhofft haben. Dementsprechend waren auch die Ergebnisse nicht befriedigend", wird Bambergs Sportdirektor Leo De Rycke in der Vereinsmitteilung zitiert. Bamberg war im Finalturnier der Basketball Liga bereits im Viertelfinale gegen Oldenburg ausgeschieden.

"Mit Blick auf die anstehenden sportlichen Aufgaben halten wir es für wichtig, umgehend zu handeln und für klare Verhältnisse zu sorgen. Aus diesem Grund wurde einstimmig zwischen Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Sportdirektor beschlossen, dass wir die Kontrakte mit Chef- und Assistenztrainer beenden. Wir bedanken uns bei Roel Moors und Thomas Crab für die Arbeit der vergangenen Saison und wünschen beiden für ihre Zukunft alles Gute." Leo De Rycke