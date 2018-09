Bronze für den Augsburger Tasiadis, Anton holt Gold

Der 28-jährige Anton setzte sich im Einer-Canadier auf dem Olympia-Kurs in Rio de Janeiro mit 88 Hundertsteln vor dem Briten Ryan Westley durch. Tasiadis kam mit 1,81 Sekunden Rückstand ins Ziel.

WM-Titel verstorbenem Trainer gewidmet

Der neue Champion widmete den Erfolg dem deutschen Kanuslalom-Trainer Stefan Henze, der während der Olympischen Sommerspiele 2016 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. "Ich habe viel über Stefan nachgedacht, er war der Antrieb für mein Rennen. All die guten Erinnerungen an ihn waren der Grund, warum ich heute so schnell war", sagte Anton.

Bronze für Ricarda Funk

Europameisterin Ricarda Funk aus Bad Kreuznach zog wenig später nach: Die 26-Jährige paddelte im Kajak-Einer mit 3,26 Sekunden Rückstand hinter der großen Favoritin Jessica Fox aus Australien zu Bronze. Die zweite DKV-Starterin Jasmin Schornberg aus Hamm kämpfte sich mit deutlichem Rückstand auf den achten Platz. Die Britin Mallory Franklin holte Silber.