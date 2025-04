Bringen die Augsburger Europa-Jäger den FC Bayern ins Stolpern?

Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass der FC Augsburg den FC Bayern mal so richtig geärgert hat. Im Herbst 2022 besiegten die Augsburger den Rekordmeister mit 1:0. Aus der damaligen Startelf werden nur noch Jeffrey Gouweleeuw und Elvis Rexhbecaj am Freitagabend (ab 20.30 Uhr in der Livereportage im BR24Sport Livecenter) vermutlich auflaufen. Möglicherweise auch Mergim Berisha, der damalige Siegtorschütze, der inzwischen wieder auf Leihbasis bei den Schwaben spielt.

Bayern-Schreck Berisha vor Comeback?

"Es ist möglich, dass er dabei ist", sagt Trainer Jess Thorup angesprochen auf seinen Stürmer, der gegen die Münchner die ersten Spielminuten im FCA-Trikot sammeln könnte seit seiner Leihe im Winter aus Hoffenheim. Der Bayern-Schreck könnte auch am Freitag also zum Einsatz kommen. Doch das ist keineswegs sicher.

Die Konkurrenz im Sturm ist groß, beim FC Augsburg läuft es. Thorups Team ist seit elf Spielen in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Sämtliche Vereinsrekorde werden aktuell Woche für Woche pulverisiert.

Torhüter Finn Dahmen musste seine Weiße Weste gegen Hoffenheim zwar abgeben, allerdings war der Strafstoß der Hoffenheimer eine klare Fehlentscheidung, wie der DFB am Folgetag auch zugab. Und die Ungeschlagen-Serie besteht ja weiterhin.

Rekord-Augsburger in der Rückrunde

"Es ist für uns als kleine Mannschaft eine tolle Möglichkeit, gegen ein großes Team zu spielen und uns einen Boost zu holen", freut sich Thorup auf die Partie gegen den FC Bayern, ordnet seiner Mannschaft aber klar die Außenseiterrolle zu. Dabei sind die Ausgangslagen gar nicht so unterschiedlich. Am Freitag trifft der Dritte der Rückrundentabelle auf den Ersten. Die Augsburger haben in der Rückserie nur drei Punkte weniger geholt als der Ligaprimus FC Bayern München und spielen damit die beste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte.

Das ist auch die eigentliche Geschichte, die man rund um den FCA in diesen Wochen erzählen kann. Was ist mit dieser Mannschaft in der Winterpause passiert? In die Weihnachtsferien gingen die Augsburger mit einer deftigen und peinlichen 1:5-Klatsche beim Aufsteiger Holstein Kiel. Trainer Thorup stand vor dem Aus, doch er erfand das Team komplett neu.

Wolfsburg-Leihe Zesiger der Schlüssel zur stabilen Defensive

Besonders defensiv steht der FC Augsburg so gut wie nie. Das hat zum einen mit Rekordtorhüter Finn Dahmen zu tun, zum anderen mit der Abstimmung der einzelnen Mitglieder im Abwehrverbund. Und das, obwohl mit Cedric Zesiger noch ein Neuer auf Leihbasis aus Wolfsburg dazukam. Doch der Schweizer verleiht der Dreierkette die lange gesuchte Stabilität.

Mit 33 Gegentoren war der FCA in der Hinrunde die drittgrößte Schießbude der Liga. In den bisher gespielten zehn Rückrundenspielen wurden die Augsburger erst dreimal (!) überwunden. Zum Vergleich: Der Gegner FC Bayern kassierte schon 13 Gegentreffer - zwei allein am vergangenen Samstag gegen den FC St. Pauli.

Thorup will gegen FC Bayern nicht nur verteidigen

In der Hinrunde hielten die Augsburger in München lange die Null, mussten am Ende aber doch drei Gegentreffer hinnehmen. Deshalb ändert Thorup für das erneute Duell die Marschroute: "Du kannst nicht 90 Minuten gegen die Bayern verteidigen. Du musst deine Chancen aufs Umschalten nutzen." Generell gibt sich der Trainer optimistisch: "Wir haben im Moment das Gefühl, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben."

Gegen den FC Bayern war die Chance für den FC Augsburg wohl nie größer - und wie die Sensation gegen den Rekordmeister zu schaffen ist, wissen sie sowieso in Augsburg.