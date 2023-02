Brignone gewinnt erstes Gold bei der Alpinen Ski-WM 2023

Federica Brignone hat sich die erste Gold-Medialle bei der Ski-Weltmeisterschaft gesichert. Die Italienerin, schon zweimal Siegerin des Kombinationsweltcups, führte nach dem Super-G. Im abschließenden Slalom, ihrer schwächeren Disziplin, zeigte Brignone keinen fehlerfreien Lauf. Alles deutete darauf hin, dass die die Top-Favoritin auf Gold, US-Superstar Mikaela Shiffrin, ihren Titel verteidigen wird.

Shiffrin scheitert kurz vor dem Ziel

Die aktuell beste Slalomfahrerin hatte vor dem finalen Lauf 0,96 Sekunden Rückstand auf Brignogne, kämpfte sich mit einer aggressiven Fahrt an die Italienerin ran - doch drei Tore vor dem Ziel fädelte sie ein. Die 85-fache Weltcupsiegerin und Titelverteidigerin verpasste damit die sichergeglaubte Medaille. "Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Aber klar ist das enttäuschend. Ich bin froh, dass ich so aggressiv gefahren bin. Das Risiko muss ich gehen - wir sind bei einer WM", sagte Shiffrin im ZDF.

An die Zeit von Brignone kamen auch die anderen Slalomspezialisten nicht mehr ran. Die Schweizerin Wendy Holdener sicherte sich Silber mit einem Rückstand von 1,66 Sekunden. Dritte wurde die Österreicherin Ricarda Haaser (1,17 Sek.).