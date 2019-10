Brennauer und Stock gewinnen mit Bahnrad-Quartett EM-Silber

Die deutschen Frauen verloren im Finale trotz starker Leistung gegen Olympiasieger und Topfavorit Großbritannien, sicherten dem Bund deutscher Radfahrer am zweiten Tag der Bahnrad-EM aber die zweite Silbermedaille.

Drei Sekunden fehlen zum EM-Titel

Bereits am Mittwoch hatten Brennauer und Co. den deutschen Rekord über 4:18,567 Minuten in der Qualifikation auf 4:16,328 Minuten im ersten K.o.-Duell verbessert. Im Finale kam das Quartett in 4:16,788 nochmals bis auf vier Zehntel an die nationale Bestmarke heran. Zum ersten deutschen EM-Titel in dieser Disziplin fehlten allerdings knapp drei Sekunden. Neben der Silbermedaille sammelte das deutsche Quartett auch wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.