Brennauer setzt ihres Siegeszug bei der WM in Roubaix fort

Die 33-jährige Allgäuerin setzte sich im deutschen Finale gegen Franziska Brauße durch und holte damit nach der Mannschaftsverfolgung ihren zweiten WM-Titel in Roubaix. Mieke Kröger entschied das kleine Finale deutlich für sich und komplettierte mit Bronze den deutschen Dreifacherfolg. Brennauer, Brauße und Kröger waren allesamt auch Teil des Goldvierers, der 2021 Olympia-Gold, den WM-Titel und den EM-Titel eroberte.

Friedrich holt weitere Goldmedaille im Zeitfahren

Die 21-jährige Lea Sophie Friedrich aus dem mecklenburgischen Dassow siegte im 500-Meter-Zeitfahren durch und sicherte sich ihren zweiten Titel und die insgesamt dritte Medaille. Und das, obwohl sie vor den Titelkämpfen in Nordfrankreich noch eine Woche krank im Bett gelegen hatte.

Nächste Chance auf Gold im Keirin

Beide Sportlerinnen haben in den Tagen von Roubaix nun zwei Goldmedaillen geholt und am Sonntag im Keirin die Chance auf einen dritten Titelcoup. Dann hätten die deutschen Frauen alle WM-Titel im Sprintbereich erfolgreich verteidigt.

Hervorragende Medaillenbilanz des BDR

Der BDR hat seine Bilanz von der Heim-WM in Berlin schon am vorletzten der fünf Wettkampftage verbessert. Neben Brennauer haben auch die beiden Sprinterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze jeweils zwei Goldmedaillen geholt. Beide haben am Sonntag im Keirin eine weitere Chance auf Edelmetall.