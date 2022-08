Brennauer vor ihren letzten Metern: "ein Wechselbad der Gefühle"

Furiose Abschiedsvorstellung einer Titelsammlerin

Die Goldmedaille von Tokio, Mitglied in der Mannschaft des Jahres 2021, sieben Weltmeisterschaftstitel, das sind ihre herausragenden Erfolge. Bei den European Championships krönte sie ihre Abschiedstournee: Sie gewann Gold mit dem Vierer und Silber in der Einzelverfolgung. Bei ihrem letzten Einzelzeitfahren wurde es "nur" Platz 12. Trotzdem wurde sie an der Strecke "von den Leuten gefeiert", erzählte die Allgäuerin. Und bald geht es für sie auf die letzten Meter ihrer Karriere.

"Das Ergebnis ist dann egal", meinte Brennauers Verlobter Sebastian Nittke und erklärte: "Was es auch immer werden wird, sie wird zufrieden sein – und wird sagen: 'Danke für die schöne Zeit im Radsport'". Brennauers Teamkollegin Lisa Klein ist jetzt schon klar: "Es tut schon weh, dass sie jetzt ihren letzten Wettkampf fährt. Wir werden sie alle vermissen."

Zeit für Familie, Freunde - und die Hochzeitsplanung

Danach freut sich Brennauer darauf, "mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen zu können". Und natürlich mit dem Verlobten. Schließlich wurde das Heiratsversprechen "erst vor kurzem" ausgesprochen, die Hochzeit ist noch gar nicht geplant.

Beruflich wird die 34-Jährige Sportsoldatin bleiben. Für die Zukunft stellt sie sich "eine Tätigkeit ganz nah am Sport" vor. Diesbezüglich sei das letzte Wort sei aber "noch nicht gesprochen". Ganz im Gegensatz zum Karriereende.