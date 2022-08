Brennauer: Abschied in München fühlt sich richtig an

Vor gut einer Woche saß Lisa Brennauer noch bei der weiblichen Ausgabe der Tour de France im Sattel, für sie eine unvergessliche Erfahrung, wie sie in "Blickpunkt Sport" berichtet: "Es war wirklich gigantisch. Die Menschen haben das Event für die Frauen einfach aufgenommen. Am Straßenrad so viele Zuschauer, wir wurden gefeiert. Es war egal, ob man ganz hinten fuhr oder um den Tagessieg mitgefahren ist. Die Menschen haben es gefeiert und wir haben es genosen."

Großer Schritt zur Gleichberechtigung im Radsport

Die Allgäuerin sieht die Tour de France der Frauen als guten Schritt in Richtung Gleichberechtigung im Radsport. Und es tut sich tatsächlich was im Radsport. Auf der "Women's World Tour" wurden Mindestgehälter eingeführt, die den Männern fast angleichen. Für Brennauer "ein ganz großer Schritt, der da vollzogen wurde. Jedes Jahr Kleinere, aber immer weitere Fortschritte und die Tour de France wird da jetzt sicherlich auch noch ihren Nachklang finden."

Karriereende nach den European Championships

Die Olympiasiegerin von 2021 wird diese Veränderungen, zumindest als aktive Athletin, wohl nicht mehr erleben, denn sie hat Anfang August angekündigt, ihre Karriere nach den bevorstehenden European Championships in München zu beenden. Für Brennauer ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: "Es war für mich einfach das Event der European Championships in München - Zuhause. Irgendwo gehen zu können, mit der ganzen positiven Energie auch aus dem Vorjahr mit den vielen, vielen Erfolgen." Der Zeitpunkt und der Ort fühlen sich für sie einfach richtig an.

Voraussetzungen für Medaille stimmen

Bevor Lisa Brennauer sich aber wirklich verabschiedet, will sie es vor Heimpublikum bei der Europameisterschaft noch mal wissen: "Ich hoffe schon, dass wir da noch mal was abräumen können."

Die Voraussetzungen stimmen für die Allgäuerin und ihre Teamkolleginnen, mit denen sie bei Olympia 2021 in Tokio Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt hat: "Ich denke, gerade auf der Bahn auch noch mal als die Mannschaft von Olympia in unseren Weltmeistertrikots am Start zu stehen: Das ist eine große Plattform, auch eine große Chance, da noch mal ganz vorne mitzufahren."

Alle Träume sind in Erfüllung gegangen

Der Abschied von ihrem Sport fällt Brennauer durch ihre vielen Erfolge leichter: "Ohne die ganz großen Erfolge im Vorjahr hätte ich vielleicht doch immer das Gefühl gehabt, irgendwas nicht erreicht zu haben, was ich mir immer erträumt habe." Doch vor allem nach Gold bei den Olympischen Spielen, tritt die Allgäuerin glücklich ab, denn sie könne jetzt mit dem Gefühl gehen, all ihre Träume erfüllt zu haben. Und wer weiß, vielleicht geht bei den European Championships, ab 11. August in München, ja noch ein Traum für Brennauer in Erfüllung.