Bremen in die Relegation, Düsseldorf steigt direkt ab

Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga zog Werder Bremen im Abstiegskampf noch an Fortuna Düsseldorf vorbei. Die Bremer, die fast die gesamte Saison auf einem direkten Abstiegsplatz gestanden hatten, gewannen nach furiosen 90 Minuten 6:1 gegen den 1. FC Köln.

Bremen trifft nun in zwei Relegationsspielen auf den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga, der am Sonntag ermittelt wird. Die möglichen Bremen-Gegner sind der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV. Fortuna Düsseldorf, vor dem Spieltag noch auf dem Relegationsplatz, muss nach einer 0:3-Niederlage bei Union Berlin dagegen den direkt Gang in die zweite Bundesliga antreten.

Champions- und Europa-League-Teilnehmer stehen fest

Neben Meister FC Bayern München vertreten Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison in der Champions League. In der Europa League spielen Bayern Leverkusen und 1899 Hoffenheim. Der VfL Wolfsburg hat noch über die Qualfikationsrunde die Chance, in der Europa League zu spielen.