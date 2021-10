Breitner hat in Impfdebatte "null Verständnis" für Kimmich

"Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Für mich gibt es nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen. Wenn er sich dagegen entscheidet, dann habe ich null Verständnis dafür", sagte Breitner im "Sonntags-Stammtisch".

Die Debatte habe mit einer Vorbildfunktion "grundsätzlich überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um ihn", betonte der 70 Jahre alte frühere Führungsspieler des FC Bayern München.

Mit Breitner gilt bei der "Münchner Tafel" 2G

Er selbst sei bereits seit über sechs Monaten doppelt gegen das Coronavirus geimpft, berichtete Breitner in der Sendung. Sobald es der Hausarzt empfiehlt, will sich der 70-Jährige auch ein drittes Mal impfen lassen. Breitner erzählte auch von seinem Engagement an der "Münchner Tafel" am Johannisplatz. Dort gilt ab 08. November die 2G-Regel: "Wir setzen damit ein Zeichen und sagen impfen, impfen, impfen." Für Ungeimpfe Bedürftige habe er extra einen Impfbus der Malteser organisiert und das Angebot sei gut angenommen worden.

Impf-Verweigerung bei Fußball-Profis wie "Alkohol am Steuer"

Breitner halte es im konkreten Fall mit einer Aussage von Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool hatte Anfang Oktober in der damals im englischen Fußball scharfen Debatte um ungeimpfte Profis sinngemäß gesagt, dass die Verweigerung einer Corona-Impfung wie Alkohol am Steuer sei.

"Er meinte damit und hätte vielleicht auch sagen können: Sich nicht impfen zu lassen, ist potenzielle, vorsätzliche Körperverletzung, meinte Breitner, der in seiner Mannschaft ungeimpfte Spieler nicht einsetzen würde.

Nicht-geimpft-Aussage stößt auf Kritik

Kimmich hatte vor einer Woche nach dem 4:0 der Münchner gegen Hoffenheim eingeräumt, bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Das hatte bei Verständnis auch heftige Kritik zur Folge. Er habe "persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte Kimmich erklärt. Daraufhin war eine heftige Debatte auch um eine mögliche Vorbildfunktion entbrannt.