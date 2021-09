Breitner zur Debatte um WM in Katar: "Verlogene Diskussion!"

Paul Breitner stellte fest, dass Julian Nagelsmann seinen Job schon jetzt "ganz gut macht" beim deutschen Rekordmeister. Auch, wenn man nach vier Spielen noch gar nicht so viel sagen könne. Breitner betont: "Nach zehn Spielen wissen wir, wohin der Hase läuft." Sollte es dem neuen Bayern-Coach gelingen, eine Stimmung zu schaffen, bei der sich jeder Spieler wohl fühlt gibt es schließlich "keinen leichteren Job, als den FC Bayern zu trainieren." Wie schon früher braucht man beim Fußball "gute Laune" auf dem Platz. Sein Tipp für Nagelsmann lautet: Er muss jedem Spieler - egal ob 18 oder 35 Jahre alt - den gleichen Respekt entgegenbringen!

Ein Trainer muss mit den "Sensibelchen" im Team gut umgehen gehen können, muss ihnen die nötigen Streicheleinheiten geben und er muss den Fehler vermeiden, zu sagen: Ich bin der große Star im Team.

Kauft Bayern sich Leizpig vom Hals?

Der 70-Jährige meinte, es sei "ein Schmarrn", dass sich die Münchner die Konkurrenz - beispielsweise in Form von RB Leipzig - vom Hals kaufe: Schließlich hat der FC Bayern nur Nationalspieler in seinen Reihen. Der Klub kann sich nur ergänzen, vielleicht auch verbessern mit hervorragenden Kickern, so sie zu finanzieren sind. Bayern hat den Fans und den Aktionären gegenüber eine Verpflichtung: "Wie jede Firma versuchen die Bayern jedes Jahr ein bisschen besser zu werden!" Das gelingt laut Breitner nur, "wenn der Verein frühzeitig schaut: Wo sind die Besten!"

Momentan sieht der ehemalige Bayern-Profi bei seinem Ex-Klub noch Probleme in der Defensive: "Das ist die einzige Gegend, in der was zu tun ist!" Aber sonst ist der Verein laut Breitner "für die nächsten vier, fünf Jahre perfekt aufgebaut." Die einzige Aufgabe, die auf den Klub zukommt, ist bald einen Nachfolger für den Topscorer Robert Lewandowski zu finden.

WM in Katar: "Verlogene Diskussion!"

Zur bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar vertritt Breitner eine ganz klare Meinung: "Ich finde die Diskussion in vielerlei Hinsicht verlogen. Das ganze Thema mit den Sklaven, den Arbeitsbedingungen - das gibt's nicht erst, seitdem Katar die WM zugesprochen bekam - das gibt's seit dem Start des Baubooms in der Region. Da hätten die Herrschaften schon vor 15 Jahren auf den Tisch hauen müssen!" Er glaubt nicht daran, dass sich dort durch eine WM irgendetwas ändern wird. "Es ändert sich auch in den anderen Ländern nach Olympischen Spielen nichts." Breitner hätte es für viel sinnvoller gehalten, "eine panarabische WM zu machen", um eine politische Annäherung der dortigen Länder anzupeilen.

Auch von einer von der FIFA vorgeschlagenen Reform mit einer WM im Zweijahresrhythmus hält der Oberbayer überhaupt nichts: "Die vergessen dabei, dass die Europameisterschaft die viel bessere Weltmeisterschaft ist, als das, was wir immer als Weltmeisterschaft ertragen müssen." Er zeigte kein Verständnis für ehemalige Spieler, die sich momentan positiv dafür äußern.

"Es ist im Moment ein Kuhhandel, der stinkt zum Himmel. Das hat mit der Realität, mit nüchternem Abwägen, was brauchen wir an Turnieren, was können wir den Vereinen und Spielern zumuten, nichts mehr zu tun." Paul Breitner