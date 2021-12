Breitensport kämpft weiter mit Corona-Einschränkungen

Wenn Joachim Dyllick das Vereinsgelände des ESV München-Freimann betritt, sind die Bilder vom Februar noch präsent. Vor 10 Monaten blieb ihm keine andere Wahl als zuzusperren. Das der Corona-Lockdown jeglichen Sport für alle Vereinsmitglieder verbot, war eine neue und unbekannte Situation. "Damals war eine große Angst, dass es ein ganz langer Zeitraum sein wird", sagt Dyllick, Es habe sich dann aber herausgestellt, "dass man sich sukzessive weiterentwickeln konnte." Auch, weil dann leicht wieder geöffnet wurde. "Ab Mai hatten wir wieder einen relativ ansteigenden normalen Sportbetrieb unter pandemischen Bedingungen," erläutert der 1. Vorsitzende des Münchner Vereins.

Leere Hallen durch 2G-Plus

Aktuell geht es in die Sporthalle um die Vorbereitung auf den letzten Wettkampf des Jahres - doch wenn die Gewichtheber am Abend ihre Hanteln stemmen, ist für viele Fans der Aufwand mit 2G-Plus und dem zusätzlichen Test zu hoch. "Bei den Zuschauern erwarten wir leider, dass vermutlich schon zu viele Stühle aufgestellt sind. Wenn es am Ende 10 bis 15, statt der normalen 50 bis 80 Zuschauer werden, dann denke ich, wären wir schon sehr zufrieden."

Hoffen auf anhaltenden Sportbetrieb für Kinder und Jugendliche

Doch stellvertretend für andere Vereine geht es nicht nur um die Erwachsenen, sondern auch um den Nachwuchs. Zumindest für die Kinder bis 12 Jahre findet der Sport nahezu uneingeschränkt statt. "Bei den 12- bis 17-Jährigen wird man sehen müssen. Da ist ja im Moment die Übergangsregelung bis 31.12 bzw. verlängert bis 12. Januar. Da hoffen wir ganz schwer drauf, dass es weiterhin diese Übergangsregeln geben wird", so Dyllick. Damit man zumindest für die Kinder und Jugendlichen den Sportbetrieb weiter aufrecht erhalten kann.

Gähnende Leere herrscht derzeit auch in der Vereinsgaststätte, die Weihnachtsfeiern wurden fast alle abgesagt. "Es sei zu riskant und zu aufwendig", so Dyllick. Somit bleibt nur die Hoffnung auf Normalität nach der Winterpause, doch die Skepsis ist durch Omikron groß. Eine Prognose, "was jetzt passiert, wenn auch diese Saison, so wie im letzten Jahr, wieder abgebrochen werden muss," will Dyllick nicht geben.