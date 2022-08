"Breite Brust" in Zwickau: Bayreuth will ersten Auswärtssieg

Zum Abschluss des 5. Spieltags ist Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth am Montag ab 19 Uhr beim FSV Zwickau gefordert. Gegen die Sachsen wollen die Oberfranken die ersten Auswärtspunkte in der Liga holen. "Wir wissen, dass wir wieder alles reinschmeißen müssen", sagte Bayreuths Trainer Thomas Kleine im Vorfeld der Partie und zeigte sich gleichzeitig optimistisch. "Wir gehen mit breiter Brust nach Zwickau."

SpVgg Bayreuth könnte dritten Sieg in Folge feiern

Nach einem verkorksten Ligastart mit vier Niederlagen scheint Bayreuth zuletzt wieder Selbstvertrauen getankt zu haben. Am vergangenen Samstag hatte der Aufsteiger beim 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück die ersten drei Zähler in der laufenden Drittliga-Saison gesammelt. Am Dienstag gelang der SpVgg mit einem 3:0 beim Bayernligisten SC Eltersdorf zudem der Einzug ins Achtelfinale des Totopokals. "Wenn man Siege hat, ist es immer einfacher", lautete Kleines Resümee der jüngsten Tage. "Dass wir die drei Punkte eingefahren haben, war wichtig für unsere Köpfe."

Weber vor dem Spiel in Zwickau: "Finde Flutlichtspiele ganz geil"

Mit einem Sieg gegen die punktgleichen Zwickauer könnte die "Altstadt" im besten Fall auf den elften Tabellenplatz klettern. Felix Weber freut sich in jedem Fall auf das erste Abendspiel in der 3. Liga: "Solche Spiele haben immer ihre eigenen Regeln, ich finde Flutlichtspiele ganz geil", so Bayreuths Abwehrspieler, der "ein ekliges Spiel" erwartet, in dem es hauptsächlich um Zweikämpfe gehe.