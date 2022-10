Bredow-Werndl: Startverbot wegen Mutterschutz wie "Berufsverbot"

Unterstützendes Feedback für Bredow-Werndl

Bredow-Werndl ging an die Öffentlichkeit, kritisierte in einem Statement auf ihrer Instagram-Seite die Auslegung der "Maternity Leave Rule" seitens der FEI. Das Feedback darauf sei "immens und vor allen Dingen unterstützend" gewesen, erklärte die Olympiasiegerin. Doch nicht nur in den sozialen Netzwerken, auch von Verbandsseite: "Der Deutsche Verband steht hinter mir und will der der FEI eine Regeländerung vorschlagen".

FN-Generalsekretär Lauterbach fordert: Kein Punktverlust durch Mutterschutz

Wie diese aussehen soll, erläutert FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach: "Bei schwangeren Frauen ist unser Vorschlag, dass sie frei wählen können, ob sie einen Monat oder bis zu zwölf Monate machen. Also: keine Mindestpause von sechs Monaten. Denn manche Frauen erholen sich schneller als andere nach der Geburt und sind schneller wieder 'fit to compete'."

Und auch die Punkteregelung hätte Lauterbach gerne geändert: "Unser Vorschlag ist auch, dass Frauen im Mutterschutz nicht 50 Prozent der Weltranglisten Punkte behalten vom Vorjahr, sondern 100 Prozent. Also ein Vollkaskoschutz für die schwangere Frau."

Hoffnung auf Umsetzung der Regeländerung durch die FEI

Bredow-Werndl hofft , dass sie mit ihrem Fall und den Gang an die Öffentlichkeit "zumindest für meine Nachfolgerinnen einen Beitrag leisten konnte". Die Oberbayerin setzt darauf, dass "die FEI das Reglement für 2023, allerspätestens für 2024 anpasst. Denn ich glaube, es haben jetzt alle gemerkt, dass das Reglement sehr lückenhaft durchdacht ist und uns Mamis nicht wirklich weiterhilft."

Start "von null auf hundert"

Der Blick ist nun nach vorne gerichtet. Die Sperre ist seit dem 18. Oktober abgelaufen und die Dressurreiterin darf wieder an den Start gehen. Durch die verwehrte Turnierteilnahme hat die Aubenhausenerin keine Möglichkeit, in den Wettkampfmodus zu finden. Ihr erster Start wird direkt ein Weltcup sein "Von null auf hundert", wie sie sagt. "Jetzt ist es halt All-In mit Dalera. Ich freue mich aber sehr drauf und kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht."

Ans siegreiche Weltcupfinale anknüpfen

Dafür wünscht sie sich, "dass wir genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben". Am liebsten wolle sie an den letzten großen Auftritt vor der Babypause anknüpfen. An die Leistungen im Weltcupfinale in Leipzig. Dafür kann sie auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. Ihre ganze Familie wird sie begleiten und dann auch auf die kleine Ella aufpassen.