Breakdance 2024 erstmals bei Olympischen Sommerspielen

Breakdance wird ins Programm der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen werden. Auch Surfen, Skateboard und Sportklettern - bereits 2020 in Tokio olympisch - sollen in Paris erneut dabei sein.