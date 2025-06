Bravouröse EM-Generalprobe: DFB-Frauen deklassieren Österreich

Die Deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat nahtlos an die Gala gegen die Niederlande am vergangenen Freitag anknüpfen können. Das Team von Bundestrainer Christian Wück ließ im letzten Spiel der Vorrunde der Nations League Österreich keine Chance und gewann in Wien überlegen mit 6:0 (6:0). Sydney Lohmann per Doppelpack, Lea Schüller, Klara Bühl, Selina Cerci und Laura Freigang erzielten die Tore für eine überlegene DFB-Elf. Es war das letzte Pflichtspiel vor der Europameisterschaft in der Schweiz, die am 02. Juli beginnt und die perfekte Generalprobe vor dem Turnier.

Lohmanns Blitzstart nach 15 Sekunden

Die Partie brauchte überhaupt keine Anlaufzeit. Nach 15 Sekunden zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Eine Hereingabe von Selina Cerci lenkte Klara Bühl mit der Hacke zu Sydney Lohmann, die am linken Fünfmeterraumeck in die lange Ecke zur Führung traf. Doch Österreich zeigte sich wenig geschockt. Julia Hickersberger vergab zweimal nur knapp den Ausgleich,

Für die Tore war weiterhin die deutsche Mannschaft zuständig. Klara Bühl scheiterte nach schöner Einzelleistung zwar noch an Mariella El Sherif, doch die österreichische Torfrau wehrte den Ball genau auf den Kopf von Lea Schüller ab. Die Münchnerin ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 2:0 (10.). Vier Minuten später scheiterte Schüller freistehend an El Sherif (14.). Wiederum zwei Minuten später vergab die Stürmerin erneut das 3:0. Das fiel dann in Minute 27. Auf Flanke von Klara Bühl schloss Selina Cerci sehenswert ab. Und auch damit war das muntere Scheibenschießen in Durchgang eins noch nicht beendet. Nach einer halben Stunde stellte Klara Bühl per Flachschuss sogar auf 4:0 (31.) gegen inzwischen überforderte Österreicherinnen.

Freigang macht vor der Halbzeit das halbe Dutzend voll

Diese Überforderung übertrug sich dann auf die bis dahin fehlerfreie Torhüterin. Kurz vor der Halbzeit ließ sie einen leicht flatternden Distanzversuch von Lohmann passieren. El Sherif wurde dabei auch ihre Größe von 1,69 Metern zum Verhängnis. Und auch Laura Freigang durfte sich vor dem Pausenpfiff noch in die Torschützinnenliste eintragen. Die Frankfurterin scheiterte erst, staubte dann aber trocken ab und machte damit das halbe Dutzend voll (43.).

In Durchgang zwei nahm sich Wücks Team etwas zurück und verwaltete die Führung. Die Österreicherinnen wiederum waren bemüht, die ohnehin schon höchste Niederlage der Verbandsgeschichte nicht noch höher ausfallen zu lassen. In der 55. Minute musste Torfrau Ann-Kathrin Berger einen Freistoß um den Pfosten lenken. Fünf Minuten später traf Elisa Senß nach Flanke von Cerci den Ball nicht richtig. Zu Beginn der Schlussphase verpasste dann die eingewechselte Giovanna Hofmann das siebte Tor (75.). Deutschland hatte aber auch Glück, als Janina Minge ihre Gegenspielerin im Strafraum zu Fall brachte und es keinen Elfmeter gab.

Weil auch Sophia Kleinhernes Treffer wegen Abseits keine Anerkennung fand, blieb es am Ende beim 6:0 und der gelungenen Generalprobe für die EM in der Schweiz in einem Monat. Angesichts der Deutlichkeit des Ergebnisses ließ sich am Ende aber sogar an der Aussagekraft dieser Partie zweifeln.