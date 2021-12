Braucht Fußball-Deutschland einen anderen Meister?

Contra

Meinung von Taufig Khalil, FC-Bayern-Reporter für den BR

Nein, warum auch? Wenn die Dortmunder tatsächlich mal besser sind, dann ist das auch in Ordnung. Aber aus reiner Fußballromantik zu fordern, der BVB muss die Liga wegen drohender Langeweile retten, ist doch Quatsch. Bei uns zählt doch immer noch das Leistungsprinzip. Da kann doch in München keiner was dafür, dass die vermeintliche Konkurrenz ständig patzt, wenn sie mal dran ist. Und außerdem profitieren alle anderen vom FCB. International haben Sie in den letzten Jahrzehnten mehr für den deutschen Fußball getan als der Rest der Liga zusammen.

Ohne die Erfolge der Bayern würde die Bundesliga in der Champions League doch gerade mal mit höchstens drei Teams antreten, wenn überhaupt. Im letzten Jahr haben sie die UEFA-Fünfjahreswertung gewonnen und garantieren mit ihren Punkten eben den vierten Startplatz.

Oder was hat der BVB da erst gerade wieder dazu beigetragen? Raus in der Vorrunde. Also: Gute Arbeit gehört belohnt. Erfolge muss man sich verdienen, der Neid kommt von selbst.