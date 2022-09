Artikel mit Video-Inhalten

Braucht es ein Kontrollgremium für Sport-Großveranstaltungen?

Olympia in China, Fußball in Katar - und immer neue Diskussionen um Menschenrechte & Co. Jüngst platzte Uli Hoeneß der Kragen im TV. Wer kontrolliert die Verbände und die Einhaltung von Werten - braucht es einen UN-Sport-Großveranstaltungs-Rat?