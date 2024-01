Braathen nach Rücktritt: "Ich war so fertig mit dieser Welt"

Es war die erste Nachricht des Weltcup-Winters bevor dieser überhaupt begonnen hatte, und sie sorgte für großes Echo. Shootingstar Lucas Braathen kehrt dem alpinen Ski-Weltcup den Rücken zu und beendet im Alter von nur 23 Jahren seine Karriere. Der Schritt überraschte alle.

ARD-Wintersportexperte Felix Neureuther zeigte sich fassungslos: "Das hat mich fertig gemacht, weil der so wichtig für den Sport gewesen wäre", sagte Neureuther damals als Host im BR24Sport-Podcast "Pizza und Pommes". In einer Spezialfolge anlässlich des Hahnenkammrennens in Kitzbühel war Braathen nun bei "Pizza und Pommes" zu Gast und sprach über die Bewegründe seines Rückzugs.

Braathen schließt Comeback aus

Braathen hatte in der letzten Saison den Weltcup in der Slalomwertung gewonnen. Mit Anfang zwanzig stand ihm eine große Karriere bevor, doch er entschied sich dagegen. Keine Rennen mehr wie das in Kitzbühel. Er ist jetzt nur noch Zuschauer, empfinde aber immer noch "sehr, sehr starke" Emotionen.

"Mit meiner Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre mit dem norwegischen Verband. Das war eine sehr schwierige Zeit", sagte Braathen und fügt hinzu, er sei immer noch "geschockt" von dieser Erfahrung. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr sei er "glücklich", hatte er bei seiner Rücktrittsverkündung erklärt. Er habe sich "fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist es, was mir wichtig ist."

Braathen empfand Skifahren als "Ort des Elends"

Dabei habe Skifahren ihn lange glücklich gemacht, erzählt Braathen im Gespräch mit den beiden Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel. "Der Skisport (...) war eine Aktivität, die mir Glück bringt. Es war nur Glück. Es bedeutete harte Arbeit und es war schwierig, aber es war nur Glück." Doch dieses Gefühl habe sich gewandelt. Schließlich habe er das Skifahren als "Ort des Elends" empfunden.

Sein Rückzug sei wie eine Befreiung gewesen. "Ich war so fertig mit dieser Welt", berichtet der 23-Jährige. Er sei müde gewesen. Sein erster Weg nach seinem Statement in Sölden sei ausgerechnet nach Kitzbühel gegangen. Dort fuhr er mit seiner Familie in die Berge. Danach besuchte er seine Verwandtschaft in Brasilien. Lucas Pinheiro Braathens Mutter ist Brasilianerin.

Braathen und Neureuthers Hochzeit

Als Gründe für Braathens Rücktritt wurden Differenzen mit dem norwegischen Verband vermutet. Auch Felix Neureuther hatte diesen Verdacht und kommentierte unter Braathens Instagram-Post: "Wenn der Verband schuld ist, würde ich dich heiraten, dann kannst du für Deutschland starten. Meine Frau fände das komplett in Ordnung." In der Spezialfolge war es dann so weit und Philipp Nagel verheiratete beide Ex-Skirennläufer im Spaß. Doch selbst, wenn die Heirat Bestand hätte, Lukas Braathen wird so schnell nicht für Deutschland starten und auch für keinen anderen Verband. Er hat sich entschieden, den Weltcup-Zirkus zu verlassen - um glücklich zu sein.