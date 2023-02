BR24Sport-Reporter Nahr: "Sehe Neuer nicht mehr im Bayern-Tor"

In der Sendung Blickpunkt Sport gab Reporter Christoph Nahr seine Bewertung zur Situation beim FC Bayern ab. Mit seiner Kritik, sagt Nahr, schaufle Neuer sich sein eigenes Grab. "Er ist 36 Jahre alt. Er ist schwer verletzt. Er weiß nicht, wann er zurückkommen wird". Dazu hat der FC Bayern mit Yann Sommer noch einen potenziell langfristigen Stammtorhüter verpflichtet. Christoph Nahr kommt deshalb zu einem klaren Urteil: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie das wieder gekittet werden kann und dass Manuel Neuer dann wieder als Kapitän im Tor des FC Bayern steht".

"Nagelsmann wusste ganz genau, was er bei Neuer damit auslöst"

Laut Nahr versucht Neuer "vielleicht herauszufinden – bin ich eigentlich noch richtig beim FC Bayern?". Nach Ansicht des BR-Reporters habe Julian Nagelsmann nämlich ganz genau gewusst, was er bei Neuer mit der Entlassung von Toni Tapalovic auslöst. Neuer wolle jetzt ausloten, wie seine aktuelle und zukünftige Stellung beim FC Bayern ist.

Für Neuer das Krasseste, was er in seiner Karriere erlebt hat

Die Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalovic war das Krasseste was Manuel Neuer in seiner Karriere erlebt habe, erzählte er der Süddeutschen Zeitung in einem Interview, in der er die Vereinsführung der Bayern stark kritisierte. Die Reaktion von Bayern-Boss Oliver Kahn ließ nicht lange auf sich warten und damit begannen auch die Spekulationen um Neuers Zukunft.

