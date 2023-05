BR24Sport live: FC Bayern - RB Leipzig | Liverportage und Ticker

Das Fernduell um die deutsche Fußballmeisterschaft Meisterschaft elektrisiert die Fußballfans. Die Bayern legen an diesem 33. Spieltag gegen RB Leipzig wieder vor. Der BVB muss in seinem vorletzten Saisonspiel am Sonntag beim FC Augsburg nachlegen.

BR24Sport überträgt die Partie ab 18.30 Uhr live in voller Länge in der Livereportage zum Hören. Die Reporter sind Marcel Seufert und Daniel Gahn.