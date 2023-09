BR24Sport Live: DFB-PK - Vorstellung von Julian Nagelsmann?

Am vergangenen Dienstag bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch Gespräche mit Julian Nagelsmann über den Posten als Bundestrainer. Eine offizielle Bestätigung blieb aus. Vertreter des DFB verwiesen stets darauf, dass mehrere Gremien einer solchen Personalie zustimmen müssten. Am Freitagmorgen tagten bereits mehrere Gremien, darunter der Verwaltungsrat. Nun lädt der DFB um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz.

BR24Sport-Live mit Bernd Schmelzer und Florian Eckl

Erfolgt nun die offizielle Verkündung? Wird der 36-jährige Landsberger der Nachfolger von Hansi Flick und trainiert künftig die Nationalmannschaft bis inklusive der Heim-EM 2024? Nagelsmann war von Juli 2021 bis März 2023 Coach beim FC Bayern und folgte auch damals auf Hansi Flick.

Im Anschluss an die Pressekonferenz sprechen BR24Sport-Nationalmannschaftsreporter Bernd Schmelzer und BR24Sport-Reporter Florian Eckl über die neuen Entwicklungen beim DFB.

Nagelsmann-Rückkehr nach Bayern-Aus?

Nach der Entlassung von Hansi Flick kristallisierte sich der 36-jährige Nagelsmann schnell als Wunschkandidat heraus. Nun könnte Nagelsmann die Mannschaft schon bei der kommenden Länderspielreise in die USA übernehmen und in den Spielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) an der Seitenlinie stehen. Er würde die Nationalmannschaft bis einschließlich der Europameisterschaft 2024 in Deutschland übernehmen.

Nagelsmann wurden Ende März beim FC Bayern entlassen, als der die Münchener kurzzeitig die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren hatten. Die Mannschaft hatte sich nach der Weltmeisterschaft in Katar im Winter 2022 in einer Formkrise befunden. Thomas Tuchel ersetzte Nagelsmann in München.

Offensiv-Fußball und Pressingstärke

Nagelsmann ist für einen offensiven Fußball mit intensivem Gegenpressing bekannt. Wie schnell er seine Spielidee in der Nationalmannschaft umsetzen kann, bleibt abzuwarten. Sowohl in München als auch in Leipzig startete Nagelsmann allerdings äußerst erfolgreich. Beim FC Bayern gewann Nagelsmann neun seiner ersten zehn Spiele. Und auch in Leipzig dauerte es acht Spiele, bis er das erste Mal verlor. Nach seiner Entlassung in München verhandelte der Landsberger mit mehreren europäischen Spitzenvereinen, darunter der FC Chelsea und Paris Saint-Germain, entschied sich allerdings gegen eine Unterschrift.

Nagelsmann ist zwar ein junger Trainer, besitzt nach Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern München aber mehr als sieben Jahre Erfahrung als Bundesligatrainer. Mit seinen 36 Jahren wäre er nicht der jüngste Bundestrainer der Geschichte. Otto Nerz, der erste Trainer der Nationalmannschaft, war bei seinem Debüt 34 Jahre alt.