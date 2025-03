BR24Sport live: Boulder-Europacup in München

Ungesichert eine Wand hochklettern nur anhand von Griffe - das ist das Ziel beim Bouldern. Der Sport liegt auch in Deutschland im Trend. In München findet am Wochenende der Europacup statt. Dort treffen sich Europas beste Boulderinnen und Boulderer zum Höhepunkt der Saisonvorbereitung.

BR24Sport überträgt den Event aus dem Münchner Eisstadion am 8. März ab 18.55 Uhr im Livestream. Patricia Gabor moderiert die Übertragung, Taufig Khalil kommentiert.

Mit dabei in München sind 160 der besten Athletinnen und Athleten. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Anna Maria Apel, Afra Hönig und Thorben Perry Bloem. Der Event gilt als guter Härtetest für den Weltcup, der in etwa fünf Wochen startet.

Erinnerungen an die European Championships in München

Die Wettbewerbe finden im ehemaligen Münchner Eisstadion statt. Wo bis 2024 noch die Eishockey-Profis des EHC Red Bull München ihre Heimspiele austrugen, ragt jetzt eine Boulder-Wand in die Höhe. 3.000 Zuschauer haben in der Halle Platz. Bei diesem Event in München werden ebenfalls Erinnerungen an die European Championships wach. 2022 war der Königsplatz Austragungsort der Boulder-Wettbewerbe im Rahmen der European Championships. Nun ist der Boulder-Sport wieder zurück in der Landeshauptstadt.