Klose: "Manchmal reicht ein kleiner Funke - und es läuft"

Mit Miroslav Klose hat der 1. FC Nürnberg einen großen Namen verpflichtet. Der Weltmeister von 2014 sollte den Club nach dem Fast-Abstieg in der letzten Saison umkrempeln und wieder zu einem Top-Verein machen. Doch nach nur sechs Spieltagen herrscht Ernüchterung am Valznerweiher: drei Niederlagen, sieben Punkte und ein Torverhältnis von 8:12. Klose hat mit seinem rund erneuerten Team einen Stotterstart hingelegt.

Bislang fehlt es dem Spiel an Dynamik - wie auch bei der 0:2-Heimpleite gegen Hertha BSC mit Ex-Trainer Cristian Fiél. Im Exklusiv-Interview mit Blickpunkt Sport räumt Klose Fehler ein: "Wir haben viele Bälle weggeschenkt." Der 1. FCN hatte im Spiel gegen Berlin deutlich mehr Ballbesitz: "Das das war schon richtig. Aber im entscheidenden Moment war unser Spiel einfach zu unsauber."

Rollentausch beim FCN: Klose lässt auch Spieler analysieren

Der 46-Jährige glaubt aber weiter an sein Team und dass auch wieder bessere Zeiten für die Nürnberger kommen werden. Dabei helfen soll auch eine Art Rollentausch, wie er Blickpunkt-Sport-Moderator Markus Othmer erklärt. "Wir analysieren zusammen und beziehen die Spieler mit ein: An der Tafel sollen sie uns zeigen, was sie denken, wie sie die Dinge sehen. Wir wollen die Spieler verstehen - nur so kommen wir weiter." Und trotz der Heimniederlage betont Klose: "Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen. Wir glauben an unsere Jungs. Manchmal reicht im Fußball ein kleiner Funke und es läuft".

Vorne fehlt Torgefahr

Der 1. FC Nürnberg hatte sich zu dieser Saison mit vielen Spielern verstärkt, aber in der Offensive wird deutlich: "Klose fehlt ein Klose", so titelte jüngst die "Bild". Der ehemalige FC-Bayern-Spieler traf in 307 Bundesligaspielen 121 Mal. Mit 16 WM-Toren ist er alleiniger Weltmeisterschaftsrekordtorjäger - vor Superstar Cristiano Ronaldo (15). Der Club ist die Mannschaft mit den wenigsten Abschlüssen in der 2. Bundesliga. Gegen Berlin hatte Nürnberg sieben Torschüsse - die Hertha 19.

Aus unterschiedlichsten Gründen konnten die Neuzugänge Mahir Emreli, Janni Serra und Stefanos Tzimas noch nicht richtig in das Club-Geschehen eingreifen. Vorne bot Klose zuletzt Lukas Schleimer auf - der ist aber kein gelernter Neuner. Klose hofft, dass sich die Situation ändern wird, wenn die Spieler wieder fit sind, möchte dabei aber auch nichts überstürzen.

Mannschaft "sucht nach Wegen - wie wir"

Klose lobt auch seine Mannschaft: "Die reden miteinander, die setzen sich zusammen, die sehen ja auch das Sachen vorwärts gehen, aber noch nicht so, wie sie es auch gerne hätten. Das wurmt sie auch. Die suchen auch nach Wege - genauso wie wir."

"Es sind Sachen schon richtig vorwärts gekommen. Nur man sieht es im Spiel nicht." Club-Trainer Miroslav Klose

Lösungen sollten schnell gefunden werden. Am kommenden Wochenende reist Kloses Mannschaft zu Aufstiegsaspirant Hannover 96. Dann steht das Heimspiel gegen Aufsteiger Münster auf dem Programm. Nach der Länderspielpause wartet dann das Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth. Spätestens dort wird der Nürnberger Anhang genau hinschauen.