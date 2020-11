BR24Live-Radioreportage: FC Bayern - RB Salzburg

Das Hinspiel in Salzburg gewann der deutsche Rekordmeister mit 6:2. Mit einem Heimsieg gegen Salzburg könnte der FC Bayern bereits nach vier Spieltagen in der Champions-League-Gruppenphase den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Für das Team von Hansi Flick wäre es die 13. Teilnahme an der K.o.-Phase der Königsklasse in Folge.

"Müssen kreativ sein"

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Salzburg gehen dem Trainer aber die Stars aus. Lucas Hernandez musste beim 1:1 gegen Werder Bremen früh verletzt raus. Sein Ersatz Alphonso Davies ist auch verletzt, Kimmich fehlt länger. "Wir haben noch genügend Spieler an Bord, auch wenn es auf gewissen Positionen ein bisschen eng ist", sagte Flick mit Blick auf das defensive Mittelfeld und den Linksverteidigerposten. "Da müssen wir kreativ sein."