Am Freitag ist klar, ob und wie es für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar weitergeht. Geplant ist eine Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Costa Rica. Wer sich nach dem Entscheidungsspiel den Fragen der Presse stellt, steht noch nicht fest. Wir streamen ab 10 Uhr live aus dem Mannschaftsquartier in Katar.