vor 30 Minuten

BR24Live: Deutschland - Island in der Radio-Reportage

Das Länderspieljahr beginnt gleich mit der ersten Partie in der WM-Qualifikation: In Duisburg trifft die DFB-Auswahl am Donnerstag auf Island. B5 aktuell und BR24 Sport übertragen das Spiel ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage.