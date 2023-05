BR24live 15 Uhr: Meisterschafts-Showdown in Fußball-Bundesliga

BVB nutzte Bayerns Patzer

Eine ungewohnte Situation, in die sich die Münchner durch die 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag gebracht haben. Vor allem die Art und Weise war erschreckend. Besonders in der zweiten Halbzeit ergaben sich Joshua Kimmich und seine Mitspieler kampflos ihrem Schicksal - keine Spur von Meisterkampf. Den Ausrutscher des Rekordmeisters nutzte der BVB prompt am nächsten Tag.

Mit 3:0 gewann das Team von Edin Terzic am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg und kann sich mit weiteren drei Punkten gegen Mainz am Samstag - unabhängig vom Ergebnis der Münchner Konkurrenz - die lang ersehnte Deutsche Meisterschaft sichern. Es wäre die erste für den BVB seit 2012, in den Jahren danach durfte nur noch auf dem Münchner Rathausbalkon gefeiert werden.

Unruhe um Oliver Kahn

Die Saison ist keine gute für den FC Bayern. Im DFB-Pokal war bereits im Viertelfinale gegen den SC Freiburg Endstation, in der Champions League scheiterte das Team von Trainer Tuchel ebenfalls im Viertelfinale an Manchester City. Der Druck auf die Verantwortlichen um Oliver Kahn steigt von Misserfolg zu Misserfolg. Dazu kommt die Tatsache, dass die Bayern-Chefetage sich vor der entscheidenden Phase der Saison entschied, Trainer Julian Nagelsmann freizustellen und Thomas Tuchel als neuen Übungsleiter zu installieren.

Diese Idee trägt noch wenig bis gar keine Früchte. Kahn steht dementsprechend in der Kritik. Am kommenden Dienstag tagt der Aufsichtsrat, dort wird es auch um seine Zukunft gehen. In dieser Woche kamen Gerüchte auf, der scheidende Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen könnte Kahn beerben. Viel Unruhe beim FC Bayern in diesen Tagen.