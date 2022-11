BR24live: Bierhoff und Neuendorf zu Spiel ohne "One Love-Binde"

Am Montag ist es zum längst befürchteten Eklat um die "One Love"-Binde gekommen. Die FIFA hat das Menschenrechts-Statement verboten. "Wir erleben einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf zum Endrunden-Aus für das Menschenrechts-Symbol: "Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen."

Neuer wird bei der Endrunde bei der FIFA WM 2022 in Katar aufgrund drohender Sanktionen durch den Weltverband doch nicht mit der vielfarbigen Binde inklusive Herz auflaufen, nachdem es am Montag zum seit Tagen befürchtete Eklat gekommen ist.