BR24 Sport: Verl - 1860 live im BR Fernsehen und im Stream

Am Samstag (14 Uhr) ist der TSV 1860 München zu Gast beim SC Verl. Die Löwen warten seit vier Spielen auf einen Erfolg und sind bis auf Platz 13 in der Tabelle abgerutscht, da kommen die Verler (11.) gerade Recht. Schließlich haben die Sechziger gegen sie noch nicht verloren. In der vergangenen Saison endeten die Partien 1:1 in Verl sowie 3:2 in München.

Es geht für das Team von Trainer Michael Köllner derzeit darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Mit zwölf Zählern aus neun Spielen sind die Aufstiegsränge aktuell schon fünf Punkte weg. Am vergangenen Samstag unterlagen die glücklosen Löwen daheim im Grünwalder Stadion den abstiegsgefährdeten Zwickauern 0:2.