BR24 Sport: Unsere Livestreams im Sommer

BR24 Sport startet ab Juni eine Livestream-Offensive: Top-Wettbewerbe aus verschiedenen Sportarten bekommen eine Bühne auf BR24Sport - im Web und der BR24 App.

Höhepunkt ist die "Challenge Roth" am 3. Juli, zu der sich bereits wieder viele Weltklasseathleten angesagt haben, darunter die frisch gebackene WM-Dritte Anne Haug aus Bayreuth.

Darüber hinaus sind wir wie schon in den Vorjahren bei den BVV Beach Masters der Beachvolleyballer live dabei, beim Slopestyle-Event der Mountainbiker in Nürnberg im September und den Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften Ende Juli im Augsburger Eiskanal.

Am 16. Juli präsentieren wir die Teampräsentation des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München. Den Anfang macht am 11. und 12. Juni die Europameisterschaft der Bogenschützen in München.