BR24 Sport: Union Berlin - FC Bayern in der Radio-Livereportage

Erklärtes Ziel der Bayern ist es, die Tabellenführung zu verteidigen und zugleich mit einem erfolgreichen Ligaspiel Schwung für den Start in die neue Champions-League-Spielzeit zu holen. Die Bayern müssen am ersten Spieltag am kommenden Mittwoch bei Inter Mailand antreten.

Zuerst geht es aber zum Gastpiel bei Union Berlin (3.9., 15.30 Uhr). Bayern-Trainer Julian Nagelsmann äußerte neben Wertschätzung für die Entwicklung der Berliner seit deren Aufstieg 2019 auch Respekt vor der Aufgabe vor den "tollen Fans" im Stadion an der Alten Försterei. E sei "schwer, dort zu spielen, aber machbar", sagte der Trainer.

Der FC Augsburg spielt am 5. Bundesliga-Spieltag erst am Sonntag (15.30 Uhr). Gegner in der Augsburger Arena ist dann Hertha BSC.